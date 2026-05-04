Az önce nerede deprem oldu? 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son verileri

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt ararken, 4 Mayıs 2026 sabahı Van’dan yeni bir veri geldi.

VAN TUŞBA'DA SABAH SAATLERİNDE SARSINTI

Yapılan son dakika açıklamalarına göre, bugün sabah saatlerinde Van’ın Tuşba ilçesinde bir sarsıntı kaydedildi. 4 Mayıs 2026 tarihinde saat 06:29'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.4 olarak açıklandı. AFAD ve Kandilli verilerine göre, depremin yerin 9.74 km derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkenin dört bir yanından gelen sarsıntı haberleri, resmi kurumların sistemlerine anlık olarak düşmeye devam ediyor. Özellikle yaşadığı bölgede hareketlilik hisseden vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem listelerini sürekli güncelliyor. Van'da yaşanan bu düşük şiddetli sarsıntı dışında, günün diğer tüm deprem verilerine ve detaylı analizlere kurumların web siteleri üzerinden ulaşmak mümkün. Şu an için bölgeden herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.