Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 31 Temmuz 2026 son depremler listesi

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor.

Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem! Hakkari Şemdinli de hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 31 Temmuz 2026 Cuma sabahı saat 07:49'da Irak'ın Kerkük kentinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 163.14 kilometre mesafede gerçekleşen depremin detayları şu şekilde açıklandı:

Tarih: 31 Temmuz 2026

Saat: 07:49:43 TSİ

Büyüklük: 4.0

Yer: Kerkük (Irak) - [163.14 km] Şemdinli (Hakkari)

Derinlik: 7 km

AFAD ve Kandilli son depremler anbean güncelleniyor

Deprem kuşağında yer alan Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gün boyunca 7/24 esasına göre kaydedilerek resmi platformlar üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor.