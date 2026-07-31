Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 31 Temmuz 2026 son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 31 Temmuz 2026 son depremler listesi
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Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede oldu?" sorularına yanıt ararken, AFAD ve Kandilli son depremler listesini anbean güncellemeye devam ediyor.

Irak sınırında 4.0 büyüklüğünde deprem! Hakkari Şemdinli de hissetti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 31 Temmuz 2026 Cuma sabahı saat 07:49'da Irak'ın Kerkük kentinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 163.14 kilometre mesafede gerçekleşen depremin detayları şu şekilde açıklandı:

Tarih: 31 Temmuz 2026
Saat: 07:49:43 TSİ
Büyüklük: 4.0
Yer: Kerkük (Irak) - [163.14 km] Şemdinli (Hakkari)
Derinlik: 7 km

AFAD ve Kandilli son depremler anbean güncelleniyor

Deprem kuşağında yer alan Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gün boyunca 7/24 esasına göre kaydedilerek resmi platformlar üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor.

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