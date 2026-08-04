Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 4 Ağustos 2026 son sarsıntılar

Türkiye'nin farklı bölgelerinde son dakika deprem hareketlilikleri yaşanmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 4 Ağustos 2026 son sarsıntılar
Yayınlanma: Güncellenme:

 Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırmak için Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri anbean takip ediyor.

Antalya Korkuteli'de sarsıntı kaydedildi

AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, 4 Ağustos 2026 sabah saatlerinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD tarafından açıklanan son deprem verisi şu şekildedir:

Tarih - Saat: 04-08-2026 / 07:48:29
Büyüklük: 1.8
Yer: Korkuteli (Antalya)
Derinlik: 19.96 KM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak sistemlerine aktarmayı ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?Ekonomi
Yola çıkacak sürücüler dikkat: 10 kritik noktada bakım ve onarım çalışması var!Yola çıkacak sürücüler dikkat: 10 kritik noktada bakım ve onarım çalışması var!Yurt
deprem antalya
Günün Manşetleri
İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu!
Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı!
Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme
Erdoğan, Muhammed Bin Selman ile görüştü
Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
7 kişinin öldüğü fabrika yangınında yeni gelişme!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis ve silahsızlanma açıklaması!
İran'dan Ukrayna'ya Hazar Denizi misillemesi sinyali!
Yardım eden şahsın ifadesi ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı! Son dakika: Meteoroloji 4 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı!
Sigaraya bir zam daha geldi! Sigaraya bir zam daha geldi!
İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu! İzmir Menderes Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu!
Yola çıkacak sürücüler dikkat! Yola çıkacak sürücüler dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL? Altın yatırımcıları dikkat: Sınırlı yükselişin ardından gram altın bugün kaç TL?