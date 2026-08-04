Az önce nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli 4 Ağustos 2026 son sarsıntılar

Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?", "Az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularının yanıtını araştırmak için Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verileri anbean takip ediyor.

Antalya Korkuteli'de sarsıntı kaydedildi

AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, 4 Ağustos 2026 sabah saatlerinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hafif şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

AFAD tarafından açıklanan son deprem verisi şu şekildedir:

Tarih - Saat: 04-08-2026 / 07:48:29

Büyüklük: 1.8

Yer: Korkuteli (Antalya)

Derinlik: 19.96 KM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD gün içerisinde meydana gelen tüm sarsıntıları anlık olarak sistemlerine aktarmayı ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.