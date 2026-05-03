Az önce nerede deprem oldu? İşte 3 Mayıs 2026 son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde, sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtını ararken, güncel listeler 3 Mayıs 2026 itibarıyla yeniden şekillendi.

ERZİNCAN İLİÇ’TE 3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Yapılan son dakika açıklamalarına göre, bugün sabah saatlerinde Erzincan’da bir sarsıntı kaydedildi. 3 Mayıs 2026 tarihinde saat 07:32’de gerçekleşen depremin merkez üssü İliç ilçesi olarak açıklandı. AFAD verilerine göre 3.0 büyüklüğünde gerçekleşen depremin derinliği ise 7.42 km olarak belirlendi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Ülkenin dört bir yanından gelen sarsıntı haberleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin sistemlerine anbean düşmeye devam ediyor. Bölge sakinleri ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, resmi kurumların web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden günün tüm deprem verilerine ulaşabiliyor. İliç’te meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.