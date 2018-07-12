Azalan böcek türlerine doğal koruma alanı hazırladılar.
Nesli tükenmek üzere olan böcekleri koruma altına aldılar…
İzmir’in Bornova ilçesinde Reşat Turhan Ortaokulu’nda yaklaşık 30 öğrenci böcekler için kolları sıvadı.
Öğrenciler, Okul Müdürü İbrahim Ergen ve Proje Koordinatörü Gülsüm Akkaya'nın öncülüğünde saman ve tahta toplayarak işe başladı.
Azalan böcek türlerinin yaşamını devam ettirebilmesini hedefleyen öğrenciler okulun bahçesine "böcek oteli" inşa ettiler.
Öğrenciler daha önce de renkli projelere imza atarak renkli hayvan barınakları hazırlamıştı..
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