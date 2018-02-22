Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, "Hocalı'da soykırıma uğrayan insanlar aslında Türk olmanın bedelini ödedi." dedi.

Paşayeva, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette, Hocalı Soykırımı'nın unutulmaması gerektiğini vurguladı.



Karabağ sorununun sadece Azerbaycan'ı ilgilendirmediğini belirten Paşayeva, "Gençlerimizin, Hocalı Soykırımı, Karabağ sorununun, bütün Türk Müslüman dünyasının sorunu olduğunu bilmesi lazım. Karabağ'da 20 binden fazla şehidimiz var, 100 binden fazla insanımız da sağlığını kaybetti. Hocalı'da soykırıma uğrayan insanlar aslında Türk olmanın bedelini ödedi. İşgalci Ermenistan, o soykırımı yapan zihniyet, bunu kendi konuşmalarında söylemişler, kitaplarında yazmışlardır. O yüzden o insanlarımız İstanbul'un Ankara'nın bir kalesi olmanın bedelini ödemiştir." diye konuştu.



Türklerin büyük güç olmasının istenmediğini dile getiren Paşayeva, şöyle devam etti:

"O işgalci devlet, Ermenistan 1918'de bizim topraklarımızda kurulmuştur. Dış güçlerin, büyük güçlerin Ermenistan'ı kurmasındaki amaç iki Türk devleti arasındaki kara sınırını kaldırmaktı. Türkiye ile Azerbaycan arasında karada büyük sınırlar olsaydı, nasıl bir güç olurduk. Ermenistan'ı kurarak bu sınırları kaldırdılar. Oradaki Türkler zulümle göç ettirildiler."

Paşayeva, Hocalı'nın büyük bir acı olduğunu belirterek, "Ermenistan 1988'de etnik temizleme yürüttü. Bu bizim büyük acımız. Hocalı soykırımını yapanlar adalet karşısına çıkmadı. Adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Uluslararası örgütler büyük güçlerin çıkarlarını savunmaktan başka bir şey yapmıyor. Uluslararası güçler bugün Türkiye'nin terörle mücadelesinde yine çifte standart uyguluyor. Bunun önüne geçmek için bizim güçlü ve birlik beraberlik içinde olmamız lazım." ifadesini kullandı.



Rektör Aydın da Hocalı Soykırımı'nın Türklere yapılan en acımasız soykırımlardan biri olduğunu söyledi.

Türklerin tarihte birçok soykırıma uğradığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Tarihte bizim yaşadığımız soykırımlar çok fazla. Bin, bin 500 sene evvelinde Çin ile Türklerin nüfusunun aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi Çin'in nüfusu 1,5 milyara yakın. Türkler'in dünya genelinde toplam nüfusu ise 325 milyon. Bunun manası biz tarihte çok ağır katliamlar, soykırımlar ve asimilasyonlar yaşamamızdır."