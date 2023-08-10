Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.



Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, mesajında, şunları kaydetti:

- Kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör tehdidini etkisiz hale getirmek, sivilleri terör saldırıları ve tehditlerinden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır.