Arda Turan'a büyük ceza
Arda Turan'a büyük ceza
'UBER'e erişimin engellenmesi' davası...
'UBER'e erişimin engellenmesi' davası...
Akıl almaz olay!
Akıl almaz olay!
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 gözaltı

Baba - oğul jandarmaya ateş açtı

Samsun'un Bafra ilçesinde, yol genişletme çalışması nedeniyle direklerin sökülmesine karşı çıkan baba ile oğlu, jandarma ekiplerine pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, evlerine giren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Baba - oğul jandarmaya ateş açtı

Olay, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.Ç. ve oğlu A.Ç.'nin ikamet ettiği eve yolu genişletmek için mahkeme kararı ile birlikte gitti.

Burada yolun kenarında bulunan direklerin sökülüp, genişletme çalışması yapılacağını bildiren jandarma ekiplerine tepki gösteren baba ve oğlu, pompalı tüfek ile ateş etti.

Olayda kimse yaralanmazken, baba ile oğlu evlerine girdi. Jandarma ellerinde pompalı tüfek bulunan baba ile oğlunu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun bafra #baba oğul jandarmaya ateş açtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.