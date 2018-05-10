Samsun'un Bafra ilçesinde, yol genişletme çalışması nedeniyle direklerin sökülmesine karşı çıkan baba ile oğlu, jandarma ekiplerine pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, evlerine giren şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi Çınarlık mevkiinde meydana geldi.



İddiaya göre Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İ.Ç. ve oğlu A.Ç.'nin ikamet ettiği eve yolu genişletmek için mahkeme kararı ile birlikte gitti.



Burada yolun kenarında bulunan direklerin sökülüp, genişletme çalışması yapılacağını bildiren jandarma ekiplerine tepki gösteren baba ve oğlu, pompalı tüfek ile ateş etti.



Olayda kimse yaralanmazken, baba ile oğlu evlerine girdi. Jandarma ellerinde pompalı tüfek bulunan baba ile oğlunu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.