Baba "Rabbim yanına aldı" diyerek vedalaştı: Komşusunun yaptırdığı ilaçlama sonrası yaşamını yitiren Yusuf Talha toprağa verildi
Çanakkale'de komşusunun evine yaptırdığı haşere ilaçlaması sonrası sızan zehirli gazdan etkilendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, ailesinin ve minik arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedildi.
Olay, 5 Ağustos'ta Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi üzerinde bulunan Derya Apartmanı'nda meydana geldi.
Dışarıdan evine gelen 41 yaşındaki Uğur Çanlı, içeri girdiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'yı hareketsiz halde yatarken buldu.
Eşi ve oğlunun baygın olduğunu fark eden baba Çanlı, zaman kaybetmeden ailesini kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürdü.
Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerin ardından anne ve oğlu, daha kapsamlı tetkikler için ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.
Burada doktorlar tarafından yapılan ilk kontrollerde, anne ve çocukta ağır bir zehirlenme tablosu tespit edildi. İddiaya göre zehirlenmenin kaynağı, komşularının kendi evine böceklere karşı yaptırdığı ilaçlamaydı.
Tedavi süreci devam ederken durumu giderek ağırlaşan 9 yaşındaki Yusuf Talha için acil sevk kararı alındı. Küçük çocuk, tahsis edilen hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine nakledildi. Ancak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde doktorların yaptığı tüm tıbbi müdahalelere rağmen Yusuf Talha hayata tutunamadı.
Olayın ardından Çanakkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alınan anne Sevda Çanlı'nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden Yusuf Talha Çanlı için Dumlupınar Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Yusuf Talha'nın arkadaşları tabutun başından bir an olsun ayrılmayarak cenaze namazında da en ön safta yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuğun cansız bedeni, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki Bozköy'de toprağa verildi.
Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Uğur Çanlı, "Evladım çok acı çekti. Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın" dedi.