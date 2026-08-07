Baba "Rabbim yanına aldı" diyerek vedalaştı: Komşusunun yaptırdığı ilaçlama sonrası yaşamını yitiren Yusuf Talha toprağa verildi

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken ve evladını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Uğur Çanlı, "Evladım çok acı çekti. Çok uğraştım elimden geleni yapmaya çalıştım. Rabbim acısını dindirdi, sevdiği için yanına aldı. Benim oğlum cennet kuşu. Yapabileceğimi yaptım. Ben ondan razıyım, o da benden razı olsun. Çok zor, Allah kimseye yaşatmasın" dedi.