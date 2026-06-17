Baba, tartıştığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde alkol nedeniyle çıkan tartışmada baba Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan oğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı baba ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ahmet Aksoy (60) ile oğlu İbrahim Aksoy (42) arasında alkol nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında baba Seyit Ahmet Aksoy, oğlu İbrahim Aksoy'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evden yükselen sesler ve ihbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim Aksoy'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Oğul Aksoy, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA

Korkunç olay sonrası öz oğlunu hayattan koparan katil zanlısı baba Seyit Ahmet Aksoy, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.