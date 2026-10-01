Baba ve 2 küçük kızı hayatını kaybetmişti! Akaryakıt istasyonundaki faciada yeni gelişme

Samsun'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Adem Kaya ile kızları Açelya Mina ve Ayla'nın davası, Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Tutuklu sanık Mehmet Zeki Gedikli'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, anne Çiğdem Kaya'nın uzuv ve his kaybının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti ve duruşmayı 1 Aralık tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Nisan 2025 gecesi Samsun'un Canik ilçesinde, Lovelet AVM yanındaki akaryakıt istasyonunda yaşandı. İstasyonun oto yıkama bölümünde araçlarını yıkatan Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ve kızları Açelya Mina (7) ile Ayla (5), toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Baba Adem Kaya ile iki kızı olay yerinde yaşamını yitirdi, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olayın iş güvenliği ihmali sonucu gerçekleştiği belirtildi. İstasyonun sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile işletmede fiilen müdür gibi hareket ettiği ifade edilen Kemal Yıldırım hakkında, TCK'nın 85/2. maddesi kapsamında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dava, daha önce Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Mahkemenin kapatılması üzerine dosya Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi. Yeni mahkemedeki duruşmaya tutuklu sanık Gedikli, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz yargılanan Yıldırım ise duruşma salonunda hazır bulundu.

SANIKLARDAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Duruşmada, dosyaya giren bilirkişi raporu taraflara soruldu. Raporda sanıkların kusurlu olduğu belirtildi. Gedikli, raporlara itiraz ederek şunları söyledi: "Elimde 3 tane dosya var. Olay yerine gelmeden internet üzerinden hazırlanmış rapordur. Ben birinci bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. İkinci bilirkişi raporu mağdur tarafından alınan bir rapor. Bana bir tebligat yapılmadı. Bu rapor bana tebliğ edilmedi, Kemal Yıldırım'a tebliğ edildi. Üçüncü raporda da benim asli kusurlu olmadığım, iş güvenliği uzmanının bana tebliğ etmiş gibi yüzde 30 kusur verilmiş. Ben işimi ihmal eden biri değilim. İş güvenliği raporunu ve bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. 17 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum"

Yıldırım ise iş güvenliği uzmanınca hazırlanan belgeyi neden imzaladığını anlattı: "İş güvenliği uzmanı raporu getirdi. Kemal bey olmadığı için iş güvenliği uzmanı olarak ben imzaladım. Bu belgenin acilen savcılığa gideceğini söylediler. Kazadan 3 gün sonra iş güvenliği uzmanı Köksal Erdoğan, savcılık istiyor diye imzalamamı istedi. Mehmet bey tutukluydu, ben de imzaladım. Suçlamaları kabul etmiyorum"

ANNE ÇİĞDEM KAYA: "BEN BUNU DOĞAL AFET OLARAK KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada söz alan Çiğdem Kaya, eşini ve iki kızını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek olayın doğal afet sayılmasını kabul etmediğini söyledi. Kaya, şu ifadeleri kullandı: "Bir anne, bir eş olarak konuşuyorum. Benim kızım öldükten 3 gün sonra doğum günüydü. 17 aydır hastane hastane dolaşıyorum. Sol kolumu omzuma kadar kullanamıyorum. Sol bacağımda, kalçam ve diz kapağım bölgesinde platin var. Ben bunu doğal afet olarak kabul etmiyorum. Bir ihmalkarlık var. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum"

Tedavisinin sürdüğünü ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlaçlarıma devam ediyorum, psikiyatri ilaçlarımın dozunu yükselttiler. Sol kolumu tam olarak kullanamıyorum. Yaşadığım tüm bu sorunlara rağmen adalet istiyorum"

Mahkeme heyeti, Gedikli'nin tutukluluğunun sürmesine hükmetti. Çiğdem Kaya'nın olaydan sonra yaşadığı uzuv ve his kaybının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 1 Aralık'a erteledi.

''HİÇBİR ÖNLEM ALINMAMIŞ''

Duruşmanın ardından açıklama yapan Kaya ailesinin avukatı Kartal Akcan, ailenin olay günü Kavak'taki arkadaşlarına gittiğini, dönüşte araçlarını yıkatmak için akaryakıt istasyonuna uğradığını söyledi. Akcan, "Yukarıdan, tepeden büyük bir kaya kütlesi düşüyor ve biri 5, diğeri 7 yaşında olan iki kız çocuğu ve babaları feci şekilde hayatını kaybediyor. Sağ kalan sadece anneleri Çiğdem kardeşimiz" dedi.

Akcan, Ağır Ceza Mahkemesi'nin yanı sıra Tüketici Mahkemesi'nde ve kamu kurumlarına karşı İdare Mahkemesi'nde de dava açıldığını belirtti. Bilirkişi raporlarında kurumlar ile akaryakıt istasyonu işletmecisi yönünden asli kusur tespit edildiğini kaydeden Akcan, şöyle konuştu: "Orada yüzde 80 eğimli bir yere hiçbir önlem alınmamış. Çelik ağ konulmamış, istinat duvarı yapılmamış, palyeleme dediğimiz basamaklama yapılmamış. Bunlardan biri yapılsa şu an burada bu dava görülmeyecekti. Bunlar evlatlarından, Çiğdem de eşinden ve çocuklarından olmazdı"

Akcan, olayın ardından kamu kurumlarının yalnızca mevzuat açısından değil, işletmelerin güvenlik yönünden de denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

"BENİM HİÇBİR ŞEYDE GÖZÜM YOK, SADECE CEZA ALSINLAR"

Duruşma çıkışında yeniden konuşan Çiğdem Kaya, olayın doğal afet olarak değerlendirilmesine karşı çıktı. Kaya, ihmal bulunduğunu belirterek eşini ve çocuklarını kaybettiğini söyledi: "Sonuçta biz yasaklı bir yere gitmedik. Bütün vatandaşa, halka açık olan bir yere gittik. Benim kızım öldükten 3 gün sonra doğum günüydü. Ben toprağına ve resimlerine bakabildim sadece. Beni mağdur ettiler. Kolumu kanadımı kırdılar. Yaslanacağım bir omuz bırakmadılar bana. Bu yüzden adalet istiyorum. Cezalarını da almalarını istiyorum"

Sağlık sorunlarının sürdüğünü, ilaçlarının dozunun artırıldığını ve psikolojik destek aldığını belirten Kaya, şunları ifade etti: "Bacağımda sakatlığım devam ediyor. Bir ortama giremiyorum. İlaçlarım hala devam ediyor, miligramlarını yükselttiler. İnşallah adalet yerini bulur. İnsanlar ölmesin. Birilerine de bu örnek olsun. Böyle ruhsatsız çalıştırılmasın yerler. Benzinliğin ruhsatı olabilir ama yıkama yerinin ruhsatı yok. Ruhsatsız çalıştırılıyor"

Kaya, ayrıca şu sözleri söyledi: "Ben bu konuşmaları yapıyorum, lütfen benim anneliğime laf etmeyin. Ben eşim ve çocuklarım için ayaktayım ve onların adaleti için istiyorum. Benim hiçbir şeyde gözüm yok, sadece ceza almalarını istiyorum"

Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya, olay nedeniyle üzüntüden kalp krizi geçirdiğini ve anjiyo olduğunu belirtti. Kaya, "Benim bir oğlum ve iki torunum gitti. Onun cevabını versinler. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" açıklamasında bulundu.

Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya da adalet istediklerini dile getirdi.