Babaannesine selam vermek istedi, amcası tarafından darbedildi!

Darp edildiği esnada zorla asansöre bindirilmek istendiğini aktaran genç kadın, olay yerinden nasıl uzaklaştığını şu sözlerle dile getirdi: "Bunun üzerine ‘Sana defol git diyorum' diyerek beni darbedip asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bunun üzerine hakaretler etmeye başladı ve ‘Seni gebertirim' dedi. Komşular çıktı ve beni elinden aldılar"

Fiziksel şiddetin yanı sıra hakaret ve tehditlere de maruz kaldığını belirten Ayzıt, "Can sağlığımdan olabilirdim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.