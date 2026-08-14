Babaannesine selam vermek istedi, amcası tarafından darbedildi!
Adana'nın Çukurova ilçesinde 30 yaşındaki cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt, aynı apartmanda oturan babaannesine selam vermek istediği sırada, babasıyla arsa anlaşmazlığı bulunan öğretmen amcası G.A. tarafından darbedildi.
Olay, 12 Ağustos tarihinde Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Cankurtaranlık yapan Gizem Firdevs Ayzıt, aynı binada ikamet eden babaannesini görünce selam vermek amacıyla yanına gitti.
Bu sırada babaannenin yanında bulunan ve Ayzıt'ın babası E.A. ile köydeki bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan 48 yaşındaki öğretmen amcası G.A., genç kadına "neden selam veriyorsun" diyerek tartışma çıkardı. Ayzıt'ın karşılık vermesiyle büyüyen tartışmada amca G.A., yeğenini darbederek zorla asansöre sokmaya çalıştı. Apartman girişinde yaşanan arbede ve fiziksel müdahale, binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayın ardından hastaneden darp raporu alarak savcılığa başvuran Gizem Firdevs Ayzıt, adliye binası önünde yaşadığı süreci anlattı.
Babaannesine yalnızca hal hatır sormak istediğini ifade eden Ayzıt, "İşten çıkıp evime gittiğimde babaanneme selam vermek istedim. Amcamla hiç muhatap olmadım. ‘Babaanne, ne yapıyorsun?' dedim. Amcam ise bana, ‘Defol git, asansöre bin' dedi. Ben de ‘Babaannemle konuşuyorum, seninle muhatap olmuyorum' cevabını verdim. Buna rağmen sırf babaanneme selam vermek istediğim için bana hem fiziksel hem de sözlü şiddet uyguladı" dedi.
Darp edildiği esnada zorla asansöre bindirilmek istendiğini aktaran genç kadın, olay yerinden nasıl uzaklaştığını şu sözlerle dile getirdi: "Bunun üzerine ‘Sana defol git diyorum' diyerek beni darbedip asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bunun üzerine hakaretler etmeye başladı ve ‘Seni gebertirim' dedi. Komşular çıktı ve beni elinden aldılar"
Fiziksel şiddetin yanı sıra hakaret ve tehditlere de maruz kaldığını belirten Ayzıt, "Can sağlığımdan olabilirdim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Saldırının temelinde babası E.A. ile amcası G.A. arasındaki arsa davası olduğunu belirten Gizem Firdevs Ayzıt, "Köyde bulunan bir arsa durumundan dolayı babamın kendisiyle bir anlaşmazlığı var. Ancak durum halen hukukta, henüz neticelenmiş değil. Mahkeme sürüyor. Babama saldırmıyor ama ben kadın olduğum için, fizik olarak ondan daha güçsüz olduğum için bana saldırıyor" ifadelerini kullandı.
Amcasının kendisine yönelik şiddet eylemlerini sürdürmesinden endişe ettiğini dile getiren Ayzıt, "Eğer mahkeme babamın lehine olursa beni öldürür diye korkuyorum" dedi.
Olayla ilgili olarak adli makamlarca başlatılan hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.