Babası 'aracı kaçırdı' diye ihbar etmişti: İki polisi yaralayan gence yarım milyon ceza

Kahramanmaraş’ta “dur” ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, yunus ekiplerine çarparak 2 polisi yaraladı; sürücüye yaklaşık 520 bin lira ceza uygulandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp, kaçarken 2 polisi yaralayan ehliyetsiz sürücüye 520 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda trafikte drift ve makas atarak ilerleyen 46 AIH 373 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.H. (17), aracıyla yunus ekibine çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan sürücü, Karacasu Karaziyaret Mahallesi'nde yakalandı.

Sürücü A.H'ye, "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsizaraç kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından yaklaşık 520 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücünün babasının 3 gün önce karakola giderek, oğlunun aracı izinsiz alarak evden ayrıldığını bildirdiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

