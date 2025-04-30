Babası engelli kızını gizli kamerayla izlemişti: Sapık babanın cezası belli oldu!

Banyoya gizli kamera yerleştirdiği tespit edilen Satılmış B., toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak duruşma salonunda tutuklandı.

G.B., 2022 yılında yaşadıklarını annesi ve eniştesine anlattı. Annesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan baba, adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ancak hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasında, banyoya gizli kamera yerleştirildiğine dair görüntüler de delil olarak sunuldu.

Mahkeme, sanığın görüntüleme cihazını temizlik aletine monte ettiğini, kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiğini, kayıt sonunda da sanığın kamerayı bulunduğu yerden aldığına ilişkin bulgular olduğunu vurguladı. Heyet, olayın örgüsü ve delillerle birlikte değerlendirildiğinde istismarın “sarkıntılık” düzeyinin ötesinde olduğunu belirtti.

Sanık, “çocuğun cinsel istismarı” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükümle birlikte cezaevine gönderildi.

Karar sonrası konuşan G.B., adaletin yerini bulduğunu belirterek, “4. celsede karar verildi. Layığını buldu, mutluyum. Ben de bir gün o yüce hukuk insanları gibi hukukçu olmak istiyorum” dedi.

Ancak duruşma çıkışında G.B., sanığın kardeşinin saldırısına uğradığını belirtti. “Amcam, enişteme omuz attı, küfretti. Kavgayı ayırmak isterken beni boğazladı. Köprücük kemiğimi yaraladı. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım” diye konuştu.

Mağdurun avukatı Özge İrem Aksu da sanığın nitelikli suçtan ceza aldığını hatırlatarak, “Baba, kızının banyosuna gizli kamera yerleştirerek istismarına devam etmiş. Mahkeme, haklı karar verdi. Ancak adliye çıkışında müvekkilimize saldırı oldu. Darp raporumuz var ve bu konuda da yasal süreç başlatılacak” dedi.