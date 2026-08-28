Babasının kullandığı minibüsün altında kaldı! 1,5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde acı bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş., minibüsle evinin önünde geri manevra yaptığı sırada 1,5 yaşındaki oğlu Y.E.Ş.'ye çarptı.

ARACIN ALTINDA KALAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Aracın altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı. Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen 1,5 yaşındaki Y.E.Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.