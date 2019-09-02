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Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Pazaryeri ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sarıdayı köyünde, M.A, kullandığı 11 EP 269 plakalı traktörünün arkasındaki tarım makinesini çıkarmaya çalıştığı sırada araç geri hareket ederek dere yatağına düştü.

Traktör, aracın yakınlarında bulunan sürücünün oğlu Yusuf A'ya çarpıp (3) üzerinden geçti.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik #3 Yaşındaki Çocuğun Üzerinden Traktör Geçti
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