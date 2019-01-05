banner1002
Ahmet Furkan Köse son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Furkan Köse son yolculuğuna uğurlandı
YÖK ve İçişleri Bakanlığı ortak komisyon kuracak
YÖK ve İçişleri Bakanlığı ortak komisyon kuracak
Sigara fiyatlarına ÖTV zammı
Sigara fiyatlarına ÖTV zammı
İzmir şehitlerini andı
İzmir şehitlerini andı

Babasının şiddet uyguladığı çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı öne sürülen 6 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babasının şiddet uyguladığı çocuk hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulandığı iddia edilen çocuk, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Babası Mehmet Y. tarafından başına sert cisimle vurularak yaralandığı iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaşındaki M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

M.Y'nin dedesi Hüseyin Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bile bile insan öldürülür mü? Böyle bir şey var mı? 6 yaşındaki çocuğu öldürdü. İnsan kendi canını öldürür mü? Hastanede 5 gün yattı. Süpürgenin demir sapıyla kafasına vurmuş. Daha önce de şiddet uygulamış ama biz bilmiyorduk. Böyle bir baba mı olur, böyle insanlık mı olur? Hiçbir canlı bunu yapmaz." ifadelerini kullandı.
M.Y'nin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından İskenderun ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İhbar üzerine 3 gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.  


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.