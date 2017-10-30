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Babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 8 yaşındaki Ömer A., babasına ait ruhsatlı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 8 yaşındaki Ömer A., babasına ait ruhsatlı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Ürgüplü sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ömer A., Orman Genel Müdürlüğü muhafaza memurluğundan emekli babası Lütfü A.'ya ait ruhsatsız tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından yaralandı.

Evde bulunan Gönül A., oğlunu yaralı halde bularak 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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