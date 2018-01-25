Manisa'da çiçek açan badem ağaçları görenleri şaşırtıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.



Osmancıl Mahallesi'nde bulunan badem ağaçları, geçen günlerde etkili olan yağmur ve soğuğun ardından güneşin çıkmasıyla çiçeklendi.



Badem ağaçlarının mart ve nisan aylarının sonlarına doğru meyve vermesine karşın ocakta çiçek açması çiftçileri ve görenleri şaşırttı.



Turgutlu Ziraat Odasu Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuk olmasına rağmen birkaç gündür güneşin kendisini göstermesi ile badem ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.



Havaların yeninden soğuması ile ağaçların çiçeklerinin döküleceğini ifade eden Şenol, "Zarar olmaz diye umuyoruz fakat birkaç günlük güneşe aldanan bu ağaçlarda muhtemelen zarar oluşacak." dedi.