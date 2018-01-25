banner968
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...

Badem ağaçları çiçek açtı

Manisa'da çiçek açan badem ağaçları görenleri şaşırtıyor

Badem ağaçları çiçek açtı

 Manisa'nın Turgutlu ilçesinde badem ağaçları çiçek açtı.

Osmancıl Mahallesi'nde bulunan badem ağaçları, geçen günlerde etkili olan yağmur ve soğuğun ardından güneşin çıkmasıyla çiçeklendi.

Badem ağaçlarının mart ve nisan aylarının sonlarına doğru meyve vermesine karşın ocakta çiçek açması çiftçileri ve görenleri şaşırttı.

Turgutlu Ziraat Odasu Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuk olmasına rağmen birkaç gündür güneşin kendisini göstermesi ile badem ağaçlarının çiçek açtığını belirtti.

Havaların yeninden soğuması ile ağaçların çiçeklerinin döküleceğini ifade eden Şenol, "Zarar olmaz diye umuyoruz fakat birkaç günlük güneşe aldanan bu ağaçlarda muhtemelen zarar oluşacak." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #soğuk #kış #çiçek #badem #ağaç
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.