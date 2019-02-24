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Badem ağaçları erken çiçek açtı

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde badem ağaçları erken çiçek açtı. Edremit İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Havaların erken ısınması bademlerin yanılmasına neden oldu. Bu durum bölgede badem rekoltesini olumsuz etkileyebilir” dedi

Badem ağaçları erken çiçek açtı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde badem ağaçları erken çiçeklendi.

Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit ilçelerini kapsayan Edremit Körfezi'ndeki badem ağaçları, yaklaşık 1,5 ay öncesinden çiçek açtı.

Edremit İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ağaçlarının, beyaz çiçekleriyle adeta gelin gibi göründüğünü söyledi.

Bademlerin genellikle mart sonuna doğru çiçek açtığını belirten Diker, "Havaların erken ısınması bademlerin yanılmasına neden oldu. Bu durum bölgede badem rekoltesini olumsuz etkileyebilir. Önerimiz, badem ağaçları yapraklarını döktükten sonra zirai önlemlerin alınmasıdır. Önlem alınırsa nispeten ağacın uyanmaması sağlanır." diye konuştu.

Edremitli çiftçi Fikret İleri de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinden seyretmesi nedeniyle meyve ağaçlarının erken çiçeklendiğini belirterek, "Şimdi de havalar soğudu. Daha da soğuyacağını söylüyorlar. Ağaçların çiçekleri soğuktan etkilenirse, rekoltede düşüş yaşanabilir" ifadelerini kullandı

Etiketler; #Balıkesir #Edremit Körfezi #badem ağacı
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