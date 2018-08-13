Samsun'un Bafra ilçesinde, son 1 haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri, su altında kaldı. Tarlalarda biriken yağmur suyu, ekili ürünlerin zarar görmesine neden oldu.

Bafra'da son 1 hafta içinde etkili olan sağanak nedeniyle toprakta su doygunluğu olunca yağmur suyu da yüzeyde birikti. Doğanca, Karıncak, Yeşilyazı, Koşuköyü, Sahilkent ve Ağıllar mahalleleri başta olmak üzere Bafra Ovası'nda birçok tarım arazisi, su altında kaldı. Biriken su, tarlalarda ekili ürünlerin zarar görmesine yol açtı.



Tarım arazilerinde yarım metreye varan su birikintileri oluştuğunu kaydeden çiftçi Dursun Aksoy, "Yağmurun yağması ile birlikte toprak suya doydu. Bütün samanlarımız, hayvanlarımızın yiyeceği, ahırlarımız su içerisinde kaldı. Şu anda ahırlarımız 20- 30 santimetre su içerisinde. Arazimiz sadece suyun içerisinde. Ekili fasulyelerimiz, mısırlarımız hepsi suyun içinde" diye konuştu.



Osman Arif Koparan ise "Yağmurundan dolayı 250 dönümlük arazim, sular altında kaldı. Hayvanlarımız için ekmiştik. Çok büyük zararımız var" dedi.



Bafra Sebze Üreticileri Birlik Başkanı Süleyman Tulum da Bafra Ovası'nda kışlık ve yazlık sebzenin ekili olduğu, yaklaşık 10 bin hektarlık alanın sağanaktan zarar gördüğünü belirterek, "Tarım sigortası yaptıran çiftçilerin TARSİM'e müracaat etmesi gerekiyor. Yaptırmayanlar ise il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapsın" diye konuştu.