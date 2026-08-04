Bağ evi yapmak isteyenlere müjde! Resmi Gazete'de arazi şartı düşürüldü

Yapılan yeni düzenlemeyle, tarım arazileri üzerinde inşa edilebilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü kriteri düşürüldü.

Asgari arazi şartı 5 hektardan 2 hektara indirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üzerine bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapı kurulmasına izin verilen özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde aranan asgari yüzölçümü şartı 5 hektardan (50 dönüm) 2 hektara (20 dönüm) indirildi. Böylece belirlenen şartları sağlayan 2 hektarlık tarım arazilerinde de yasal olarak bağ evi yapılabilmesinin önü açıldı.

30 metrekarelik yapı sınırı ve kriterler korunuyor

Yeni yönetmelikle yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin yüzölçümü kriterinde değişikliğe gidilirken, tarımsal amaçlı yapıların diğer şartlarında bir değişik yapılmadı. Taban alanı 30 metrekareyi geçmeyen bağ evi niteliğindeki yapıların inşasına izin veren kural korunmaya devam ediyor.

Düzenlemenin, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği bildirildi.

Önceki başvurular eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvurularının akıbeti de netleştirildi.

Buna göre, yeni yönetmelikten önce yapılan başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılacak.