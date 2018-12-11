İstanbul Bağcılar doğalgaz kutusunda yangın çıktı, gaz sızıntısı yaşandı. Yangın büyümeden söndürülürken, önlem amacıyla sokağın doğalgazı kesildi.

İstanbul Bağcılar'da yaşayanlar güne korku ve panikle başladı. Doğalgaz kutusunda çıkan yangın sızıntıya neden oldu.



Olay Yenimahalle Mahallesi 1543. Sokak’ta yaşandı. Sokaktaki doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle kutuda doğalgaz sızıntısı meydana geldi.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürdü.



Sızıntı nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. 5 bina boşaltılırken, İGDAŞ ekipleri sokağın doğalgazını kesti.



İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, doğal kutusuna bağlı bir motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı belirtildi. Alevlerin doğal gaz kutusuna sıçradığı ve hatta zarar verdiği bildirildi.





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