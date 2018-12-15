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Bağcılar - Kabataş hattında tramvay raydan çıktı: Seferler iptal

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Topkapı'dan Cevizlibağ yönüne giderken raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Maddi hasara neden olan olayın ardından seferlerde yaşanan aksama nedeniyle vatandaşlar araçlardan inip yürüdü.

Bağcılar - Kabataş hattında tramvay raydan çıktı: Seferler iptal

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Cevizlibağ mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Topkapı'dan Cevizlibağ yönüne giden tramvay, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıkarak, karşı yönden gelen tramvaya çarptı.


Maddi hasara neden olan olayın ardından seferler durdu. Vatandaşlar, araçlardan inip Topkapı-Cevizlibağ durakları arasında yürüdü.

Olayın hemen ardından bölgeye ulaşan Metro İstanbul'a bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Sayın Yolcularımız, T1 Kabataş-Bağcılar Hattımızda, Çevizlibağ-Topkapı arasında meydana gelen arıza nedeniyle, seferlerimiz Bağcılar-Cevizlibağ ve Kabataş-Pazartekke arası yapılmaktadır. Cevizlibağ-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle hizmet verilecektir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tramvay #cevizlibağ
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