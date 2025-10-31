Bağcılar’da 2 katlı binada patlama! Mahalleli sokağa döküldü

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bodrum katındaki evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Patlamada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlama sesiyle mahalle sakinleri sokağa döküldü, bölgede doğalgaz tedbir amaçlı kesildi.

Patlamanın yaşandığı bina kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Sokak tamamen trafiğe kapatıldı.

"İKİ-ÜÇ KİŞİ YANMIŞ DIŞARIDAYDI"

Mahalle sakinlerinden Ergücan Malkoç, yaşanan anları şöyle anlattı:

"Evde ben uyuyordum. Bir anda patlama sesi geldi. Önce mutfağa koştum, dedim acaba bizim evden mi geldi. Bomba patlar gibi bir ses geldi. Camdan bakınca, buradaki yoğunluğu görünce koşarak geldim. İki-üç kişi yanmış dışarıdaydı. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Yaralıları aldı, götürdüler."

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.