Bağcılar’da bekçilere silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar her yerde aranıyor

İstanbul Bağcılar’da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir bekçi ağır yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bağcılar’da bekçilere silahlı saldırı! Kaçan saldırganlar her yerde aranıyor
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Bağcılar’ın Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak’ında gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçiler, silahlı saldırıya uğradı.

İddiaya göre, bölgede devriye gezen bekçiler, şüpheli hareketler sergileyen üç kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak şahıslar, aniden silahlarını çıkararak bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu bekçi Uğur Gölçek ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çevrede büyük bir operasyon başlatıldı.

AĞIR YARALI BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçi Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, Gölçek’in durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bağcılar’da görev yapan bekçiye yönelik saldırının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da hastaneye gelerek yaralı bekçinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının yaşandığı bölgede delil toplarken, çevredeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı.

Şüphelilerin Yüzüncü Yıl Parkı civarında olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine, polis ekipleri bölgede detaylı bir arama çalışması yaptı. Çevredeki binalar, iş yerleri ve saklanabilecek alanlar titizlikle kontrol edildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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