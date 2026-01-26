Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Bağcılar'da bir aileden haber alamayan yakınlarının şüphesi üzerine girilen evde trajedi ortaya çıktı. Ekiplerin balkondan ulaşabildiği dairede yoğun gaz kokusu hakimken, içeride üç kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay, gece saatlerinde Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malay ailesinden uzun süre haber alamayan ve endişelenen akrabaları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine daireye balkondan girdiEve giren ekipler, içeride yoğun bir gaz kokusu olduğunu fark etti. Odalarda yapılan incelemede ev sakinleri Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43) ile çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay (37) yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, baba Abdülaziz Malay, anne Fatma Jabara ve 7 yaşındaki Zehra Malay'ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

ENGELLİ GENÇ KADIN YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Aynı evde bulunan ve engelli olduğu öğrenilen 37 yaşındaki Gülbahar Malay'ın ise olaydan ağır yaralı olarak kurtulduğu tespit edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülbahar Malay, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, 3 kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bağcılar doğal gaz
