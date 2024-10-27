Bağcılar’da bomba paniği: Sahte bomba düzeneği bulundu!

İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın çatı katında bulunan, bomba süsü verilmiş yelek, mahallede paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bağcılar’da bomba paniği: Sahte bomba düzeneği bulundu!
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 Olay, Yenimahalle Mahallesi'nde yer alan bir binada tadilat sırasında yaşandı. Binada kiracı olarak kalan yabancı uyruklu kişiler, taşınırken boru ve kablolarla bomba izlenimi verdikleri bir yeleği çatı katına bıraktı. Çatıya çıkan usta, yeleği fark edince şüphelenerek durumu hemen polise bildirdi.

Saat 14.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine bomba imha ve inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin detaylı çalışması sonucunda, yeleğin içinde yer alan boruların inşaat malzemeleri olduğu, yeleğin ise bomba süsü verilmiş bir düzeneğe sahip olduğu belirlendi. Olay çevrede kısa süreli panik yarattı ancak herhangi bir tehlike olmadığı anlaşıldı.

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