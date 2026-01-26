Bağcılar'da hayatını kaybeden ailenin oğlu konuştu: "Elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

Olay, Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta meydana geldi. Malay ailesinden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan daireye girdi. İçeride yoğun gaz kokusuyla karşılaşan ekipler; Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını tespit etti.

İTFAİYE EVE GİRDİĞİNDE LÜKS HALA YANIYORDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, facianın elektrik kesintisi sırasında aydınlatma amacıyla yakılan lüks lambasından sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı değerlendirildi.

Faciada anne, baba ve kardeşini kaybeden ailenin oğlu Nimetullah Malay, o anları anlattı. Malay, babasının camiye gitmemesi üzerine şüphelenildiğini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar"

"BURADA MEŞHURDUR, DEVAMLI ELEKTRİKLER GİDER"

Ailenin 30 yıllık komşusu Hasan Sipahi ise bölgedeki elektrik kesintilerine tepki göstererek olayın detaylarını şu sözlerle paylaştı: "Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu"