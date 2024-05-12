Bağcılar'da parkta otururken kurşunların hedefi oldu!

Bağcılar'da kimliği tespit edilemeyen kişler parkta oturan bir kişiye ateş etti. Ateş edilen kişi hayatını kaybederken olayda bir kişi de yaralandı.

Bağcılar'da parkta otururken kurşunların hedefi oldu!
Bağcılar'da parkta otururken kurşunların hedefi oldu!
Editör: Uğur Çam
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Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki parkın yanından geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Bu sırada parkta oturan Furkan T. ve Bayram K. isabet eden mermiler nedeniyle yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılardan Furkan T. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Furkan T'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı Bayram K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bağcılar # park # ateş
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