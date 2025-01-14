Bağcılar'da vahşet! Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde büyük bir vahşet yaşandı. 12 yaşındaki kız çocuğu, evlerine giren kimliği belirsiz kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kız çocuğunun 5 yaşındaki kardeşi de başından ve gözünden yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bağcılar'da vahşet! Eve girip 12 yaşındaki çocuğu öldürdü
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak oldu.

İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, 5 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığı belirlendi.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin cenazesi incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna gönderildi.

Olayın ardından fenalaşan anne G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışması sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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