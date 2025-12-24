Bağdat Caddesi'nde yangın!
İstanbul'un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi'nde 5 katlı binada yangın meydana geldi.
Olay, Kadıköy Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 14.50 sıralarında meydana geldi.
5 katlı ve 2 bloktan oluşan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın diğer bölümlerine de sıçradı.
RESTORAN VE ÇATI KATINI YUTTU
Yangının hızla yayılmasıyla birlikte binanın çatı katı ve giriş katında bulunan bir restoran tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yapının büyük hasar gördüğü yangında, söz konusu bölümler adeta küle döndü. Söndürme çalışmaları ve yoğun alevler nedeniyle bölgeyi siyah dumanlar kapladı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası ve müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Çalışmalar sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Bağdat Caddesi araç trafiğine tamamen kapatıldı.
Alevlerin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binadan çıkan ve dumandan etkilenen bir kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Polis ekipleri, binayı kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.