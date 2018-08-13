Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Liman Başkanı olarak görev yapan Bahadır Ay (52) evinde ölü bulundu. Bahadır Ay’ın daha öncede iki kez kalp krizi geçirdiği açıklandı

Balıkesir Bandırma’da eşinin İstanbul’da okuyan kızının yanına gitmesi nedeniyle tek başına kalan Liman Başkanı Bahadır Ay’a telefon ile ulaşamayan çalışanları, merak edip kaldığı lojmana gitti.



KAPIYI AÇMAYINCA POLİSE HABER VERDİLER



Çalışanlar, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca bu kez polise haber verdi. Savcılıktan alınan izin ile eve giren polisler 1 çocuk babası Bahadır Ay’ın cansız bedeni ile karşılaştı.



İKİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ



Daha öncede iki kez kalp krizi geçiren Bahadır Ay’ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.