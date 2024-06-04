Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?

Son ayların fenomen dizisi Bahar'ın yıldızı Demet EVgar'dan kötü haber geldi. Demet Evgar'a ne oldu? İşte detaylar...

# demet evgar # sakatlık
Editör: Yağmur Biçen
Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu? - Resim: 1

Sevilen dizi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yaşadığı bir olaydan sonra sakatlandı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu? - Resim: 2

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, dün akşam düzenlenen Elle Style Awards gecesine katıldı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu? - Resim: 3

Gecede röportaj veren Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını söyledi.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu? - Resim: 4

Nazara geldiğini söyleyen oyuncu, "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" ifadelerini kullandı. 

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