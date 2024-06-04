Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar'dan kötü haber! Demet Evgar'a ne oldu?
Son ayların fenomen dizisi Bahar'ın yıldızı Demet EVgar'dan kötü haber geldi. Demet Evgar'a ne oldu? İşte detaylar...
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Sevilen dizi Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, sette yaşadığı bir olaydan sonra sakatlandı.
Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar, dün akşam düzenlenen Elle Style Awards gecesine katıldı.
Gecede röportaj veren Demet Evgar, sette geçirdiği kaza sonucu kasının yırtıldığını söyledi.
Nazara geldiğini söyleyen oyuncu, "Ayacığım set temposunda birazcık yoruldu ama iyiyim" ifadelerini kullandı.