Bahar geldi demeyin, uzmanlar kar yağışı için o illerdi uyardı!

Sürmeli, İstanbul’da yarın akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur beklendiğini söyledi. Yüksek kesimlerde ise çarşamba ve perşembe günü kar yağışının görülebileceğini belirtti.

Daha etkili kar yağışının Karadeniz bölgesinde görüleceğini söyleyen Sürmeli, "Karadeniz, iyi bir kar alacak.

Ancak kar yağışı aralıklı olarak kesintiye uğrayabilir. Bu da ayazla birlikte buzlanma riskini artırıyor. Yolda olacaklar için Bolu Geçişi'nde dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Samsun’da ise salıdan çarşambaya geçişte gece saatlerinde ısınma ve soğuma etkisiyle yağmur karla karışacak, ancak gündüz saatlerinde yeniden yağmura dönüşecek.

En kuvvetli kar yağışının Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde etkili olacağını tahmin ediyoruz. Burada hayatı durma noktasına getirebilecek bir kar yağışı bekleniyor," dedi.