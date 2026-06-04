Bahar havası aniden bitiyor, sel riski patladı! MGM 5 Haziran Cuma günü için uyarılan o 32 şehri tek tek açıkladı
Yurt genelinde bir süredir etkili olan ve mevsim normallerinde seyreden bahar havası, atmosferdeki ani sıcaklık değişimleriyle birlikte yerini kuvvetli yağış dalgasına bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan en son siber ve saha atmosferik değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir düşüş yaşanmayacak ve sıcaklıklar normal seyrinde kalmaya devam edecek; ancak tam 32 şehrimizde gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Kurum, sel ve su baskınlarına karşı pek çok il için acil durum uyarısında bulundu.
ANI SEL VE YILDIRIM RİSKİ: CUMA GÜNÜNE DİKKAT
Meteoroloji uzmanları, 5 Haziran Cuma günü tetiklenecek lokal gök gürültülü sağanak yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara yol açabileceğini bildirdi. Bu olumsuzluklara karşı ilgili illerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin ulaşımdaki aksamaları da göz önünde bulundurarak çok dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı.
CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMURUN VURACAĞI O 32 ŞEHRİMİZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi hava tahmin raporunda yer alan ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı 32 ilimiz coğrafi bölgelerine göre şu şekilde kayıtlara geçti:
MARMARA VE EGE BÖLGESİ
EDİRNE: Bölge genelindeki hareketliliğe bağlı olarak gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak geçişleri görülecek.
BURSA: Gökyüzünün zamanla kapanmasıyla birlikte aralıklı yağış alacak.
BİLECİK: Öğle saatlerinden sonra bulutluluk oranı artıyor, gök gürültülü sağanak yağışlı.
BALIKESİR: İç kesimleri başta olmak üzere il genelinde yerel sağanak etkili olacak.
MANİSA: Ege'nin iç kesimlerinde aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ: Parçalı zamanla çok bulutlu, günün ikinci yarısında yerel yağış alacak.
AFYONKARAHİSAR: Bölge genelinde parçalı bulutlu hava yerini lokal sağanak geçişlerine bırakıyor.
UŞAK: Öğle saatlerinden sonra gelişim gösteren bulutlarla birlikte yağış etkisini gösterecek.
KÜTAHYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ
BURDUR: Gökyüzünün kapanmasıyla birlikte il genelinde yerel sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
ISPARTA: Göller Yöresi'nde yer yer çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
ESKİŞEHİR: Parçalı zamanla çok bulutlu, günün ikinci yarısında yerel sağanak yağışlı.
ANKARA: Başkent genelinde öğle saatlerinden sonra ani lokal sağanak geçişleri tahmin ediliyor.
KIRIKKALE: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANKIRI: Öğleden sonra ani bastıracak gök gürültülü lokal sağanak yağışlı.
KONYA: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağış geçişleri görülecek.
AKSARAY: İç Anadolu genelindeki hareketliliğe bağlı olarak çevreleri yerel sağanak yağış alacak.
NİĞDE: Gelişen bulutluluk oranıyla birlikte öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI VE ORTA KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı.
KARABÜK: Parçalı bulutlu, zamanla yerini gök gürültülü lokal sağanak yağış geçişlerine bırakacak.
KASTAMONU: Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde aralıklı sağanak yağış görülecek.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ERZURUM: Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
MUŞ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağış alacak.
BİTLİS: Bölge genelinde parçalı bulutlu hava yerini yerel gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.
ŞIRNAK: Gökyüzünün kapanmasıyla birlikte il genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.
HAKKARİ: Parçalı zamanla çok bulutlu, günün ikinci yarısında yerel sağanak yağışlı.
VAN: Parçalı zamanla çok bulutlu, çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
AĞRİ: Gökyüzünün kapanmasıyla birlikte il genelinde aralıklı sağanak yağış geçişleri görülecek.
IĞDIR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak.
KARS: Parçalı bulutlu havanın ardından öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağış bekleniyor.
ARDAHAN: Parçalı zamanla çok bulutlu, günün ikinci yarısında aralıklı gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.