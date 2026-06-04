Bahar havası aniden bitiyor, sel riski patladı! MGM 5 Haziran Cuma günü için uyarılan o 32 şehri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan en son siber ve saha atmosferik değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarında ülke genelinde radikal bir düşüş yaşanmayacak ve sıcaklıklar normal seyrinde kalmaya devam edecek; ancak tam 32 şehrimizde gök gürültülü şiddetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Kurum, sel ve su baskınlarına karşı pek çok il için acil durum uyarısında bulundu.