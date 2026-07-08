Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ani bir hava değişimi kapıda. Yurt genelinde bir süredir etkili olan bahar havası, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 1

Meteoroloji, 9 Temmuz Perşembe günü tam 25 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 2

İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 25 şehrimiz:

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 3

Marmara Bölgesi:

Edirne

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 4

Kırklareli
Tekirdağ

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 5

İstanbul
Çanakkale

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 6

Balıkesir
Bursa

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 7

Bilecik
Sakarya

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 8

Kocaeli
Yalova

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 9

Ege ve İç Anadolu Çevresi:

Kütahya
Karaman

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 10

Akdeniz Bölgesi:

Antalya
Burdur

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 11

Isparta
Mersin

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 12

Adana
Osmaniye

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 13

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Hattı:

Van
Ağrı

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 14

Iğdır

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 15

Kars

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 16

Ardahan

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Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat! - Resim: 17

Artvin

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