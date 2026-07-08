Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor: 9 Temmuz Perşembe Günü bu 25 ilde yaşayanlar dikkat!
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ani bir hava değişimi kapıda. Yurt genelinde bir süredir etkili olan bahar havası, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor.
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Meteoroloji, 9 Temmuz Perşembe günü tam 25 ilde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 25 şehrimiz:
Marmara Bölgesi:
Edirne
Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Çanakkale
Balıkesir
Bursa
Bilecik
Sakarya
Kocaeli
Yalova
Ege ve İç Anadolu Çevresi:
Kütahya
Karaman
Akdeniz Bölgesi:
Antalya
Burdur
Isparta
Mersin
Adana
Osmaniye
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Hattı:
Van
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Artvin