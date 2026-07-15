Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor! MGM Yarın yağmur altında kalacak şehirleri tek tek açıkladı

BAHAR HAVASI YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları normal seyrini korusa da gök gürültülü sağanak yağışlar yarından itibaren kapıya dayanacak. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı pek çok il için şimdiden tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.