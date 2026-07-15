Bahar havası bitiyor, sağanak geliyor! MGM Yarın yağmur altında kalacak şehirleri tek tek açıkladı
Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı geldi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, etkili olan bahar havası yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji, 16 Temmuz Perşembe günü özellikle kuzey ve doğu kesimlerdeki 10 ilde kuvvetli yağışların etkili olacağını açıklayarak vatandaşları uyardı.
BAHAR HAVASI YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları normal seyrini korusa da gök gürültülü sağanak yağışlar yarından itibaren kapıya dayanacak. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı pek çok il için şimdiden tedbirli olunması yönünde çağrı yapıldı.
İŞTE YARIN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN O 10 İLİMİZ
16 Temmuz Perşembe günü gök gürültülü yağmurun etkili olacağı ve sarı alarm verilen 10 şehrimiz şu şekilde sıralandı:
Sinop
Samsun
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Meteoroloji yetkilileri, özellikle Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki bu illerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını önemle hatırlattı.