Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ılık bahar havasının ardından makro ölçekli bir dinamik hava değişimi sisteminin yaklaştığını duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 1

MGM siber ve fiziki tahmin merkezlerinden yapılan son değerlendirmelere göre, batıdan giriş yapan yağışlı dalga ile birlikte tam 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış tescillendi.

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 2

18 Haziran Perşembe günü etkisini gösterecek olan bu kuvvetli sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi siber risk faktörlerine karşı azami düzeyde tedbirli olmaları istendi.

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 3

İşte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan, MGM tahmin haritasında tescilli o 45 şehrimiz:

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 4

Gök Gürültülü Sağanak Yağış Beklenen İllerin Tam Listesi

Marmara Ve Ege Koridoru
Edirne
Kırklareli

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 5

Muğla
Aydın
Denizli

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 6

Afyonkarahisar
Uşak
Kütahya

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 7

Bilecik

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 8

Batı Ve Orta Karadeniz Hattı
Sakarya
Kocaeli

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 9

Düzce
Bartın

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 10

Zonguldak
Bolu

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 11

Karabük
Kastamonu

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 12

Sinop

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 13

İç Anadolu Bölgesi (Geniş Kapsamlı Alarm)
Eskişehir
Çankırı

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 14

Ankara
Kırıkkale

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 15

Çorum
Yozgat

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 16

Kırşehir
Kayseri

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 17

Nevşehir
Niğde

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 18

Aksaray
Konya

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 19

Karaman

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 20

Akdeniz'in İç Kesimleri
Burdur
Isparta

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 21

Doğu Anadolu Ve Doğu Karadeniz Kuşağı
Gümüşhane
Erzincan

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 22

Bayburt
Erzurum

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 23

Artvin
Ardahan
Kars

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 24

Iğdır
Ağrı

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 25

Van

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Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı - Resim: 26

Hakkari
Muş

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