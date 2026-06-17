Bahar havası buraya kadar! 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde bir süredir etkisini sürdüren ılık bahar havasının ardından makro ölçekli bir dinamik hava değişimi sisteminin yaklaştığını duyurdu.
MGM siber ve fiziki tahmin merkezlerinden yapılan son değerlendirmelere göre, batıdan giriş yapan yağışlı dalga ile birlikte tam 45 ilde gök gürültülü sağanak yağış tescillendi.
18 Haziran Perşembe günü etkisini gösterecek olan bu kuvvetli sistem nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi siber risk faktörlerine karşı azami düzeyde tedbirli olmaları istendi.
İşte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılan, MGM tahmin haritasında tescilli o 45 şehrimiz:
Gök Gürültülü Sağanak Yağış Beklenen İllerin Tam Listesi
Marmara Ve Ege Koridoru
Edirne
Kırklareli
Muğla
Aydın
Denizli
Afyonkarahisar
Uşak
Kütahya
Bilecik
Batı Ve Orta Karadeniz Hattı
Sakarya
Kocaeli
Düzce
Bartın
Zonguldak
Bolu
Karabük
Kastamonu
Sinop
İç Anadolu Bölgesi (Geniş Kapsamlı Alarm)
Eskişehir
Çankırı
Ankara
Kırıkkale
Çorum
Yozgat
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir
Niğde
Aksaray
Konya
Karaman
Akdeniz'in İç Kesimleri
Burdur
Isparta
Doğu Anadolu Ve Doğu Karadeniz Kuşağı
Gümüşhane
Erzincan
Bayburt
Erzurum
Artvin
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Muş