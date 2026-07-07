Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması bekleniyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarıda bulundu. Meteoroloji, 8 Temmuz Çarşamba günü 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 3

İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 17 şehrimiz:

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 4

8 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 5

Mersin

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 6

Adana

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 7

Osmaniye

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 8

Van

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 9

Ağrı

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 10

Iğdır

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 11

Kars

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 12

Ardahan

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 13

Artvin

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 14

Erzurum

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 15

Muş

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 16

Bingöl

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 17

Erzincan

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 18

Gümüşhane

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 19

Trabzon

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 20

Rize

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Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın! - Resim: 21

Bayburt

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