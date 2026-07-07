Bahar havası sona eriyor: 8 Temmuz Çarşamba günü bu illerde yaşayanlar şemsiyesiz çıkmasın!
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının normal seyrinde olması bekleniyor. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre yurdun çeşitli şehirlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan bahar havası yerini çeşitli illerde sağanak yağışa bırakıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) gök gürültülü sağanak yağışa karşı pek çok il için uyarıda bulundu. Meteoroloji, 8 Temmuz Çarşamba günü 17 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
İşte gök gürültülü yağmurun etkili olacağı o 17 şehrimiz:
8 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Mersin
Adana
Osmaniye
Van
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Artvin
Erzurum
Muş
Bingöl
Erzincan
Gümüşhane
Trabzon
Rize
Bayburt