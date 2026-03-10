Bahar müjdesi geldi! Haftanın kalanında hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta boyunca yağışsız bir hava görüleceğini belirterek, cuma günü sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişleri olacağını ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.

Çelik, sıcaklıkların doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına ineceğini, batı ve iç bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU 


Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, Ankara ve İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Çelik, en düşük sıcaklığın ise Ankara'da 0 derece, İstanbul'da da 5 ila 6 derece civarında seyredeceğini aktardı.

İzmir'de en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydeden Çelik, en düşük sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında olacağını dile getirdi.

