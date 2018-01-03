Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan ‘Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.
YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI
Yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, “Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak” açıklamasında bulundu. (Sözcü)
Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren oyuncu Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı.
Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan ‘Yeşilçam’ın Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.
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