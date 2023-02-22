Bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine dair 9 soru ve yanıtları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soruya açıklık getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, YÖK, 2022-2023 bahar döneminin, yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 20 Şubat'tan itibaren uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan ayı başı itibarıyla şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğinin değerlendirilebileceğine karar vermişti.

Bu kararlar sonrasında YÖK, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin soru ve cevapları 16 başlık halinde 19 Şubat'ta paylaşmıştı.

YÖK'ün internet sitesinden, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine ilişkin 9 yeni soru ile cevaplar şöyle: