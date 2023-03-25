Baharın müjdecileri çiçek açtı

Doğa canlanıyor. Aras Dağları'nda kar erimeye, kardelenler açmaya başladı. Van sınırında ise karla mücadele sürüyor.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler ve çiğdemler yüzünü gösterdi.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede bu sene bölgede hava sıcaklığının artmasıyla kar erimeye başladı.

Hançerli düzü mevkisindeki tarlalarda açan çiğdem ve kardelen çiçekleri Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarıyla birlikte güzel manzara oluşturdu.

Erzurum Kars Ağrı ve Iğdır sınırları arasında yer alan Aras Dağları'nda kar erimeye başladı. Kar suyunun etkisiyle doğa canlanmaya başladı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi sınırlarına da uzanan, kırsalında dere yatakları ve eteklerinde binbir çeşit bitki bulunan Aras Dağları birçok yaylacının ve çiftçinin vazgeçilmezi haline geliyor.
Bu görüntüler de Van'dan.

Çaldıran ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde bulunan mezra, yayla ve sınır karakollarına ulaşım sağlanan yollarda karla mücadele çalışması yürütüldü. kar boyu yer yer 3 metreyi buluyor.

# kars # Hava durumu

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