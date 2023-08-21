Bahçe kapısına asılan ayakkabıları saniyeler içerisinde çaldı

Aydın'ın Didim ilçesinde ev sahibinin kuruması için bahçe kapısına astığı ayakkabılar, saniyeler içinde çalındı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bahçe kapısına asılan ayakkabıları saniyeler içerisinde çaldı
Bahçe kapısına asılan ayakkabıları saniyeler içerisinde çaldı
Editör: Süleyman Daban
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Olay, Hisar Mahallesi 1011. Sokak'taki yazlık evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi yıkadığı ayakkabıları kuruması için evinin bahçe kapısına astı. Ayakkabılara göz diken hırsız, demir kapıdaki ayakkabıları alarak gözden kayboldu. Saniyeler içerisinde gerçekleşen hırsızlık olayı sonrası ayakkabılarının çalındığını fark eden ev sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, hırsızın hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla ayakkabıları çalarak uzaklaşması dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Asayiş # Hisar Mahallesi
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