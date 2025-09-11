Bahçede hareketsiz keçiyi kaldırırken feci ölüm

Acı olay, 9 Eylül akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını fark etti.

Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE VE SORUŞTURMA

Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.