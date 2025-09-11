Bahçede hareketsiz keçiyi kaldırırken feci ölüm
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bahçelerindeki elektrik direğinin yanında hareketsiz yatan keçiyi kaldırmak isteyen Pervin Altaş (22), hayvana temas ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Keçinin de akıma kapılarak öldüğü tespit edildi.
Yayınlanma:
Acı olay, 9 Eylül akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Pervin Altaş, besledikleri keçilerden birinin evlerinin bahçesindeki elektrik direğinin yanında ıslak zeminde hareketsiz yattığını fark etti.
Altaş, keçiye dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pervin Altaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE VE SORUŞTURMA
Pervin Altaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Keçinin de akıma kapıldığı ve öldüğü kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.