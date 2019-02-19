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Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler

Denizli'de bir eve düzenlenen kaçak içki operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli evi alkol imalathanesine çevirmişler

Denizli'de bahçeli bir evde kaçak içki üretimi yaptıkları ve sahte bandrollerle piyasaya sürdükleri öne sürülen 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine şehir merkezindeki bahçeli bir eve operasyon düzenledi.

Baskında ev ve bahçesinde farklı alkollü içkilerin kaçak olarak üretiminde kullanılan düzenekler tespit edildi.

Yapılan aramada 300 litre kaçak içki, 130 şişe kaçak ve sahte bandrollü içki, 150 litre etil alkol, 6 bin 500 boş şişe, etiket, jelatin, bin 300 sahte bandrol, ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait fişek ve şarjörler el geçirildi.

Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #denizli
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