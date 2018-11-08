İstanbul'da sokak ortasında 15 yaşındaki bir çocuk arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren çocuk yakalandı.

Burası İstanbul Bahçelievler. Sokakta 15 yaşındaki bir lise öğrencisi okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu.



Olay dün akşam üzeri okul çıkışında yaşandı.



Saldırıya uğrayan çocuk 3 arkadaşı ile birlikte sokakta yürüyordu.



Arkalarında patlayan silah seslerini duydular. Korku ile arkalarını döndüklerinde elinde pompalı tüfekle üzerlerine doğru koşan arkadaşlarını gördüler.



Saldırgan yaralandığı için yere yığılan M.C.K'ya 3 el daha ateş etti. Korku dolu gözlerle olanları izleyen arkadaşları ambulans çağırdı. Bu sırada saldırgan kaçtı.



Ağır yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 9'uncu sınıf öğrencisi M.C.K. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaçan saldırganın 15 yaşındaki M.K. olduğunu belirleyen polis harekete geçti.



Gözaltına alınan şahsın Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.



Öte yandan iki çocuğun daha önce okulda da kavga ettiği öğrenildi.