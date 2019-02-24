Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
İstanbul'da Bahçelievler durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.