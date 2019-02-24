banner1002
Bahçelievler'de metrobüs kazası
Bahçelievler'de metrobüs kazası
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
TBMM Başkan adayı Şentop parti gruplarını ziyaret etti
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek
ABD yanlısı Guaido, Pence ile görüşecek

Bahçelievler'de metrobüs kazası

İstanbul'da Bahçelievler durağında iki metrobüs çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Bahçelievler'de metrobüs kazası

Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı. 

Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı. 

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Metrobüs #bahçelievler #kaza
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.