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Bahçelievler'de patlama meydana geldi

İstanbul Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de patlama meydana geldi

İstanbul Bahçelievler sakinleri gece saatlerinde patlama sesiyle yataklarından kalktı.

Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama apartmanın giriş katında yaşandı. Dairenin camları kırıldı, balkon kısmındaki duvar çöktü.

Patlama sırasında evde bulunan bir vatandaş hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye inceleme yaptı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bahçelievler #patlama
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